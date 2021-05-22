В Санкт-Петербурге открывается фестиваль песчаных скульптур

В Санкт-Петербурге открывается традиционный фестиваль песчаных скульптур. Посетители увидят пирамиду Хеопса, Эйфелеву башню, Китайскую стену, сообщает телеканал «Известия». В этом году выставка носит название «Мир без границ». Открытие экспозиции каждый год символизирует начало лета. Посетители фестиваля смогут сделать селфи в специальных фотозонах.

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