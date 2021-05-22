Зрелищные бои прошли в рамках боксерского турнира GAZFIGHT

Титулованные боксеры из разных стран встретились на турнире GAZFIGHT в баскетбольном центре «Химки», сообщает телеканал «Известия».

В рамках турнира россиянин Иван Козловский победил боксера из Танзании Адама Кипенгу в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver. Другой российский боксер, Василий Войцеховский, одержал победу над нигерийцем Кабиру Товалави.

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