Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден назначил спецпредставителя по вопросам Северной Кореи
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине
Мир
Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ
Спорт
Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT
Мир
США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»
Общество
В Петербурге ввели допограничения на продажу алкоголя на время ЧЕ-2020
Мир
В США сообщили о продолжении оказания военной помощи Израилю
Спорт
Россиянка Ефимова завоевала бронзу на ЧЕ на дистанции 200 м брассом

В Ленобласти директор компании выстрелил в раскритиковавшего его клиента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области генеральный директор компании выстрелил в недовольного клиента. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила kp.ru.

По информации портала, мужчина вызвал домой электромонтера, но после выполнения работ высказал недовольство их качеством. Позже выяснилось, что исполнителем был сам глава компании. В результате начался конфликт, в котором он отказался идти на компромисс с клиентом.

В результате предприниматель достал травматический пистолет и выстрелил в заказчика. Пуля попала в бедро. Мужчину был госпитализировали, однако писать заявление в полицию на своего обидчика он отказался.

«Нападавший тоже не захотел обращаться в МВД, разрешение на «травмат» у него есть», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По данному инциденту проводится проверка.

Правоохранительные органы Москвы выясняют обстоятельства возможного похищения девушки в столичном районе Некрасовка. Вечером 20 мая в полицию поступила информация о том, что молодую девушку силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Подъехавшие на двух машинах мужчины, отстреливались при попытке очевидцев остановить похищение. Выстрелы производились, предположительно, из травматического пистолета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021