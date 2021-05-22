В Ленобласти директор компании выстрелил в раскритиковавшего его клиента

В Ленинградской области генеральный директор компании выстрелил в недовольного клиента. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила kp.ru.

По информации портала, мужчина вызвал домой электромонтера, но после выполнения работ высказал недовольство их качеством. Позже выяснилось, что исполнителем был сам глава компании. В результате начался конфликт, в котором он отказался идти на компромисс с клиентом.

В результате предприниматель достал травматический пистолет и выстрелил в заказчика. Пуля попала в бедро. Мужчину был госпитализировали, однако писать заявление в полицию на своего обидчика он отказался.

«Нападавший тоже не захотел обращаться в МВД, разрешение на «травмат» у него есть», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По данному инциденту проводится проверка.

Правоохранительные органы Москвы выясняют обстоятельства возможного похищения девушки в столичном районе Некрасовка. Вечером 20 мая в полицию поступила информация о том, что молодую девушку силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Подъехавшие на двух машинах мужчины, отстреливались при попытке очевидцев остановить похищение. Выстрелы производились, предположительно, из травматического пистолета.