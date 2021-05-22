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Байден заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном

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Президент США Джо Байден в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Reuters.

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В ходе переговоров южнокорейский лидер заявил о необходимости вернуть Пхеньян «на путь диалога». Он подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова является «вопросом выживания» для его страны.

«Если он (Ким Чен Ын. — Ред.) сделает определенные обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча - Ред.) просто средство для деэскалации того, что они делают», — заявил Байден.

В материале также уточняется, что ядерная программа Северной Кореи за последние четыре года активно развивалась. По данным издания, запасы ядерного оружия в Северной Корее стремительно приближаются к объемам арсеналов, которыми располагают Индия, Пакистан и Израиль.

Ранее, 14 мая, представители американских военных ведомств сообщили о том, что Соединенные Штаты готовы задействовать всей свой потенциал, в том числе ядерный, в целях сдерживания угроз, исходящих от КНДР. Кроме ядерного потенциала, Соединенные Штаты намерены использовать обычные противоракетные вооружения.

Предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном дважды. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полного ядерного разоружения.

Вторые переговоры состоялись 30 июня 2019 года в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей. По итогам встречи Трамп заявлял, что договорился с северокорейским лидером о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки» по денуклеаризации Корейского полуострова.

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