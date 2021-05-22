Эксперт рассказал об использовании мошенниками сайтов знакомств

О высокой концентрации кибер-преступников на сайтах знакомств и типах преступлений, которые они совершают, рассказал в субботу, 22 мая, в интервью агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, преступления на таких ресурсах можно условно разделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором и использованием методов социальной инженерии.

Как отметил специалист, чтобы увеличить вовлеченность пользователей разработчики стараются постоянно привносить улучшения в сервис. Любое нововведение добавляет строки кода, соответственно появляется больше пространства для уязвимостей, которыми и пользуются мошенники.

«Взломав аккаунт, преступник получает большое количество данных о вас, вашем местоположении, интересах и приватную информацию для последующих преступлений и вероятного шантажа», — пояснил эксперт.

В другом случае пользователь находит привлекательного собеседника, начинает с ним переписываться и появляется элемент доверия, но тот может оказаться злоумышленником и узнать много конфиденциальных данных, попросить перевести деньги для брони ресторана или отправить интимный контент. Узнав о локации пользователя или даже косвенно повлияв на нее, мошенники могут организовать ограбление заранее раскрытого места жительства.

«Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдает. Поэтому сведения о своем точном местоположении ни при регистрации, ни в процессе раннего общения открывать нельзя», — предупредил Мясоедов.

27 апреля эксперты дейтинг-приложения Badoo опубликовали результаты опроса, в ходе которого выяснилось, что с начала марта россияне стали чаще пользоваться приложениями для знакомств, при этом большинство из них уже успели побывать на нескольких свиданиях.