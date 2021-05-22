Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден заявил о назначении спецпредставителя по вопросам Северной Кореи
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине
Мир
Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ
Спорт
Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT
Мир
США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»
Общество
В Петербурге ввели допограничения на продажу алкоголя на время ЧЕ-2020
Мир
В США сообщили о продолжении оказания военной помощи Израилю
Спорт
Россиянка Ефимова завоевала бронзу на ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Эксперт рассказал об использовании мошенниками сайтов знакомств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О высокой концентрации кибер-преступников на сайтах знакомств и типах преступлений, которые они совершают, рассказал в субботу, 22 мая, в интервью агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Депутатская дочка»: как девушки из Tinder обманывают мужчин на сотни тысяч рублей
Пользователи приложения раскрыли преступные схемы в Москве и Санкт-Петербурге

По его словам, преступления на таких ресурсах можно условно разделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором и использованием методов социальной инженерии.

Как отметил специалист, чтобы увеличить вовлеченность пользователей разработчики стараются постоянно привносить улучшения в сервис. Любое нововведение добавляет строки кода, соответственно появляется больше пространства для уязвимостей, которыми и пользуются мошенники.

«Взломав аккаунт, преступник получает большое количество данных о вас, вашем местоположении, интересах и приватную информацию для последующих преступлений и вероятного шантажа», — пояснил эксперт.

В другом случае пользователь находит привлекательного собеседника, начинает с ним переписываться и появляется элемент доверия, но тот может оказаться злоумышленником и узнать много конфиденциальных данных, попросить перевести деньги для брони ресторана или отправить интимный контент. Узнав о локации пользователя или даже косвенно повлияв на нее, мошенники могут организовать ограбление заранее раскрытого места жительства.

«Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдает. Поэтому сведения о своем точном местоположении ни при регистрации, ни в процессе раннего общения открывать нельзя», — предупредил Мясоедов.

27 апреля эксперты дейтинг-приложения Badoo опубликовали результаты опроса, в ходе которого выяснилось, что с начала марта россияне стали чаще пользоваться приложениями для знакомств, при этом большинство из них уже успели побывать на нескольких свиданиях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021