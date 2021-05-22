Уголовное дело возбудили после пожара с шестью жертвами в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе двоих детей, в результате пожара в Увинском районе Удмуртии. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает региональное управление СК РФ.

Как уточняется, дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Нылга Увинского района, в результате которого погибли шестеро местных жителей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами пожара стали члены семьи, проживавшие в доме, где произошло возгорание: это 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и четверо детей в возрасте от года до 12 лет.

Следователи выехали на место происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.

О пожаре с шестью погибшими в Увинском районе Удмуртии стало известно ранее 22 мая.