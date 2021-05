Группа Little Big представила новый клип в стиле хардкор

Российская группа Little Big разместила на своем YouTube-канале клип на новый трек We are Little Big в хардкоровской стилистике.

В черно-белом ролике участники команды устраивают шоу и отрываются с фанатами под тяжелый рок. Композиция заметно отличается от песен коллектива последних лет, но поклонникам она пришлась по душе. Композицию We are Little Big сравнили с музыкой Rammstein и Jane Air.

«Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим», — написал один из фанатов.

«Природа настолько очистилась, что Little Big вернули старый стиль», — прокомментировал другой подписчик.

В сторис Instagram фронтмен Little Big Илья Прусикин сообщил, что We are Little Big войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.

«Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году», — написал он.

Ранее группа Little Big, выбранная представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. В нынешнем году Россию представляет исполнительница Манижа.