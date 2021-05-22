Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре ребенка и два взрослых

Пожар в Увинском районе Удмуртии унес жизни шести человек, в том числе четырех детей. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, возгорание произошло в частном жилом доме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в четверг, 20 мая, был ликвидирован пожар в удмуртском национальном парке «Нечкинский». Уточняется, что тушение огня заняло три дня, а общая площадь, которую охватило пламя, составила 100 га.