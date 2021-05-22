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Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в пятницу, 21 мая, в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом принятие мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, опубликованном на сайте Госдепа.

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«Госсекретарь подчеркнула приверженность США сотрудничеству с Палестинской администрацией и Организацией Объединенных Наций для оказания оперативной гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки усилий по восстановлению сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, Блинкен и Аббас выразили признательность Египта за посредничество в урегулированиии конфликта между Израилем и Палестиной.

Палестинский лидер поприветствовал запланированную секретарем Госдепартамента поездку в регионы Ближнего Востока.

О своем намерении посетить ближневосточные регионы государственный секретарь США сообщил 21 мая по итогам переговоров с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что правительство Соединенных Штатов не намерено менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен продолжать ведение дипломатического диалога с представителями Израиля, Палестины и Египта, добавила Псаки.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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