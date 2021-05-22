Момент гибели росгвардейцев в Мурманской области попал на видео

В Сети появилась кадры, на которых запечатлен момент падения двух росгвардейцев с вертолета во время учений в Мурманской области. Опубликовавший видео пользователь соцсети «ВКонтакте» утверждает, что стал свидетелем гибели бойцов.

«Спускались на веревках (бананы), узлов не было. Погода плохая, упали с 15 м. Веревки закончились», — написал автор ролика.

Инцидент произошел на берегу Кольского залива в Мурманской области в пятницу, 21 мая. Сообщалось, что несчастный случай произошел во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля

После инцидента была организована доследственная проверка по признакам халатности. Процессуальное решение будет принято позднее.

В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей и пообещали оказать помощь их родным.