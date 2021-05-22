Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов дало разрешение на операции с российской Морской спасательной службой, не связанные со строительством трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 мая.

«Разрешить определенные операции с участием ФГБУ «Морская спасательная служба» или любой другой организации, в которой ей прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, за исключением связанных со строительством трубопровода «Северный поток — 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», — говорится

В этот же день, 21 мая, американский минфин объявил о введении пакета санкций в отношении ряда российских судов и компаний, связанных с проектом «Северный поток — 2». Санкционный список пополнили 13 судов, участвующих в строительстве газопровода и четыре компании.

20 мая группа американских сенаторов от Республиканской партии внесла законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении оператора проекта «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.