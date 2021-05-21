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МИД прокомментировал приостановку работы генконсульств США в Екатеринбурге

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что США самостоятельно приняли решение о «заморозке» деятельности дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, в то время как дипломатические представительства России в США продолжают свою работу в штатном режиме, вне зависимости от давления на ведомства со стороны Вашингтона. Об этом она сообщила в пятницу, 21 мая.

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«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне, приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что Вашингтону не стоит «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала.

Захарова напомнила, что инициатором «визовой войны» стал именно Вашингтон, который «незаконно конфисковал российскую дипломатическую собственность в США», в том числе генконсульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско.

Дипломат отметила, что вне зависимости от «постоянного давления» американских властей, оставшиеся российские генконсульства, расположенные Хьюстоне и Нью-Йорке, и консульский отдел посольства России в Вашингтоне продолжают свою работу в штатном режиме.

30 апреля посольство Соединенных Штатов в России объявило о своем решении с 12 мая сократить количество консульских услуг в связи с решением Москвы запретить найм иностранных сотрудников, а также сократить штат дипмиссии на 75%. В этот же день американское ведомство прекратило предоставление виз для недипломатических поездок, после чего ведомство выступило с обращением к американским гражданам, в наличии у которых имеется российская виза с истекающим сроком годности, покинуть Россию до 15 июня.

Однако 14 мая российское правительство уведомило посольство США об отложении запрета на наем иностранных граждан в ведомства РФ.

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