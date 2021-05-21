Самолет ВВС Нигерии разбился около аэропорта на севере страны

Самолет военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение в пятницу, 21 мая, вблизи международного аэропорта города Кадуна в одноименном штате на севере страны. Об этом сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

Причины инцидента устанавливаются.

По информации Reuters, в результате крушения самолета погиб начальник штаба сухопутных сил вооруженных сил Нигерии, генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Жертвами катастрофы, по предварительным данным, стали еще семь человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что истребитель МиГ-21 «Бизон» ВВС Индии разбился на северо-западе страны в штате Пенджаб. Пилот погиб.