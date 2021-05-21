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В Ростовской области объявили траур по погибшим в коллекторе рабочим

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Суббота, 22 мая, объявлена в Ростовской области днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«Завтра в Ростовской области объявлен день траура, все семьи погибших получат по одному миллиону рублей», — сказал Голубев в эфире телеканала «Россия 24».

О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день.

Кроме того, стало известно, что пять пострадавших при ЧП в коллекторе под Ростовом находятся в отделении реанимации, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, четверо других — в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. Кроме того, он отметил, что основная причина трагедии, вероятнее всего, — несоблюдение техники безопасности.

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