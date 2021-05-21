Валуев дал прогноз на бой Кудряшова и Романова

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий поединок российских боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, который состоится в рамках турнира промоушена рэпера Басты GAZFIGHT в пятницу, 21 мая. Свое мнение он высказал в эфире телеканала РЕН ТВ.

По словам Валуева, в связи с полярной манерой боксеров вести бой, зрителям стоит ожидать разноплановый поединок.

«Бокс будет разноплановый, хотя оба любят зарубиться, но все-таки разница есть. Разница в более любительской манере Романова, а у Кудряшова более бескомпромиссный бокс, который он пропагандирует. Но иногда ему приносило это и неприятные огорчения, потому что именно там он пропускал самые неприятные для себя удары, которые заканчивались поражениями. У Романова в этом плане набор боев, проигранных нокаутом, отсутствует. Скорее всего, Романов, будет уводить в поздний раунд. Посмотрим», — отметил экс-боксер.

Валуев также оценил затронул весовую категорию Bridgerweight, в которой состоится поединок, и выразил уверенность, что подобный формат поддержат как можно больше ассоциаций, вследствие чего увеличится число чемпионов и поясов в этом направлении.

Ранее в пятницу самбист и боец ММА Максим Новоселов заявил о том, что его фаворитом в предстоящем поединке Кудряшов — Романов станет Дмитрий Кудряшов.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.