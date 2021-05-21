Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Армия обороны Израиля заявила о готовности ударить по главам ХАМАС
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на северо-западе Китая
Спорт
Россиянин Малютин завоевал золото на ЧЕ на дистанции 200 м вольным стилем
Спорт
Боксер Мисюра стал новым чемпионом России во втором среднем весе
Экономика
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в РФ
Общество
Путин поручил устранить барьеры при получении социальных услуг
Общество
В Ленинградской области началось строительство газоперерабатывающего комплекса
Культура
Florence + The Machine написали саундтрек к фильму «Круэлла»
Мир
В ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

Минпромторг пригласил Маска в Россию для обсуждения производства Tesla

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг пригласил Илона Маска, основателя и главу компаний SpaceX и Tesla в Россию для обсуждения строительства завода Tesla в стране.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», —говорится в сообщении, опубликованном Twitter-аккаунте министерства.

Ранее в пятницу в ходе выступления на марафоне «Новое знание» американский предприниматель заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места расположения завода электромобилей. В ходе мероприятия он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, пишет «Газета.ру».

В Кремле выразили надежду на то, что в скором времени президент РФ Владимир Путин сможет обсудить с Маском его предложение о размещении предприятия Tesla на территории страны.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил бизнесмену построить предприятие Tesla на территории региона.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021