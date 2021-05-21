Минпромторг пригласил Маска в Россию для обсуждения производства Tesla

Минпромторг пригласил Илона Маска, основателя и главу компаний SpaceX и Tesla в Россию для обсуждения строительства завода Tesla в стране.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», —говорится в сообщении, опубликованном Twitter-аккаунте министерства.

Ранее в пятницу в ходе выступления на марафоне «Новое знание» американский предприниматель заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места расположения завода электромобилей. В ходе мероприятия он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, пишет «Газета.ру».

В Кремле выразили надежду на то, что в скором времени президент РФ Владимир Путин сможет обсудить с Маском его предложение о размещении предприятия Tesla на территории страны.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил бизнесмену построить предприятие Tesla на территории региона.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.