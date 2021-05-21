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Нападающий Окулов получил травму в хоккейном матче с Чехией

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Хоккеист сборной России Константин Окулов повредил ключицу в ходе матча с Чехией, прошедшего в рамках предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил главный тренер команды Валерий Брагин.

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«По Константину еще предстоит обследование. Предварительно, травма акромиально-ключичного сустава, поэтому сложно сказать, что там дальше будет», — рассказал он на пресс-конференции.

Окулов из-за травмы был вынужден досрочно завершить стартовый матч российской команды на ЧМ.

Встреча команд закончилась счетом 4:3 в пользу России. В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46). У чехов отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

Победный бросок за 19 секунд до конца игры сделал Михаил Григоренко.

Встреча прошла в рижском «Олимпийском спортивном центре». Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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