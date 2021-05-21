Два росгвардейца погибли во время учений в Мурманской области

Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На берегу Кольского залива в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии во время учений. По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента организована доследственная проверка по признакам халатности. Процессуальное решение будет принято позднее.

В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей и пообещали оказать помощь их родным.

18 мая водитель грузовика «Урал» наехал на военнослужащего в воинской части в Московской области. Пострадавший скончался от полученных травм в лечебном учреждении.