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Два росгвардейца погибли во время учений в Мурманской области

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Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«На берегу Кольского залива в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии во время учений. По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента организована доследственная проверка по признакам халатности. Процессуальное решение будет принято позднее.

В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей и пообещали оказать помощь их родным.

18 мая водитель грузовика «Урал» наехал на военнослужащего в воинской части в Московской области. Пострадавший скончался от полученных травм в лечебном учреждении.

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