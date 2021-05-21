Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, об этом 21 мая на своем сайте сообщил китайский сейсмологический центр.

По его данным, подземный толчок был зафиксирован в ночь на субботу, в 02:04 по местному времени (пятница, 21:04 мск) около уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Информацию об этом сейсмологическом событии распространила на своем сайте также и Геологическая служба США.

В апреле 2020 года на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошел мощный подземный толчок магнитудой 6,2. По интенсивности его оценили как «разрушительное».