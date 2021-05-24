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Ученые перечислили повышающие риск заболеваний сердца продукты

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Употребление ряда продуктов негативно отражается на здоровье сердца и сосудов. К такому выводу пришли американские ученые, статья опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology.

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Для получения результатов специалисты создали противовоспалительный индекс питания, который основан на оценке доли показателей воспаления в крови. В индекс попали 18 продуктов, которые показали сильную связь с воспалительными биомаркерами.

По данным ученых, участниками исследования стали более 210 тыс. человек, оно длилось на протяжении 32 лет, начиная с 1986 года. В результате выяснилось, что «противовоспалительная» диета приводит к увеличению риска болезней сердца почти на 50%, риск инсультов же возрастает более чем на четверть.

Эксперты уточнили, что к таким последствиям приводят диеты с высоким содержанием красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков. Для нейтрализации последствий подобного питания ученые призвали употреблять в пищу больше овощей, зелени, цельнозерновых продуктов, кофе и чая, а также небольшое количество вина.

Кроме того, исследователи отметили пользу грецких орехов, способных снижать уровень шести из десяти биомаркеров воспаления.

Ранее диетолог Пуджа Махиджа из Индии рассказала о полезных свойствах стручковой фасоли. По ее словам, овощ содержит большое количество каротиноидов, витамина C, калия, фосфора и кальция. Помимо этого, фасоль обладает антиоксидантным действием и благотворно влияет на состояние сердца и костей.

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