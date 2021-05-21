В России на последних звонках прошла международная акция «Сад памяти»

Выпускники школ стали участниками международной акции «Сад памяти», прошедшей на последних звонках в России. Об этом 21 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

В Москве одно из мероприятий прошло на территории школы № 1679, где состоялся последний звонок. Выпускники этого учебного заведения более 30 лет высаживают деревья — по одному на класс. В этом году ребята посвятили высадку героям СССР.

У школы для сада есть большой участок. За молодыми посадками и деревьями постарше следят специалисты и школьное министерство экологии. Учащиеся также поливают деревья и ухаживают за ними.

Школьники высадили деревья в формате #СадПамятиВшколе, которую предложил 12-летний учащийся из Башкирии. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.

Впервые «Сад памяти» провели в 2020 году. Целью акции стало создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего высадили 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.