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В России на последних звонках прошла международная акция «Сад памяти»

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Выпускники школ стали участниками международной акции «Сад памяти», прошедшей на последних звонках в России. Об этом 21 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

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В Москве одно из мероприятий прошло на территории школы № 1679, где состоялся последний звонок. Выпускники этого учебного заведения более 30 лет высаживают деревья — по одному на класс. В этом году ребята посвятили высадку героям СССР.

У школы для сада есть большой участок. За молодыми посадками и деревьями постарше следят специалисты и школьное министерство экологии. Учащиеся также поливают деревья и ухаживают за ними.

Школьники высадили деревья в формате #СадПамятиВшколе, которую предложил 12-летний учащийся из Башкирии. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.

Впервые «Сад памяти» провели в 2020 году. Целью акции стало создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего высадили 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

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