В Балашихе возбудили дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки

Уголовное дело возбудили в Балашихе по факту изнасилования неизвестным мужчиной 17-летней девушки, которая совершала пробежку в лесу около озера. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«20 мая 2021 года в утреннее время неизвестный мужчина напал на девушку, которая совершала пробежку в лесном массиве около Мазуринского озера», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что, угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы, передает RT.

Местонахождение и личность подозреваемого устанавливаются.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в рабочем поселке Большое Козино под Нижним Новгородом мужчина напал на девочку, совершил преступление против ее половой неприкосновенности, а затем нанес ей смертельные ножевые ранения. С места преступления злоумышленник скрылся.

На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан Сергей Матюшин, 15 мая суд арестовал его на два месяца.

Ранее мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Данная судимость не была погашена.