Владельца магазина «Папины игрушки» задержали за контрабанду оружия

Правоохранительные органы задержали в Москве владельца оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского в рамках уголовного дела о контрабанде оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России были задержаны Львовский Юрий Александрович, а также Кучменко Михаил Васильевич. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов организованной группой»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам фактических мест проживания задержанных были изъяты «необходимые по делу документы и другие вещественные доказательства».

Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет лишения свободы.

19 апреля сотрудники ФСБ выявили 55 подпольных оружейников в 21 российском регионе, было изъято более 220 единиц оружия.

В марте в ведомстве сообщили о задержании свыше 70 подпольных оружейников в 28 регионах России и ликвидации 37 мастерских по изготовлению боеприпасов.