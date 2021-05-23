Врач назвал самый настораживающий симптом COVID-19

Наиболее настораживающим симптомом COVID-19 можно считать одышку. Об этом заявил врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист объяснил, что для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Учащенное дыхание может свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности.

При этом Болибок подчеркнул, что считать частоту дыхания нужно в состоянии покоя.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — сказал врач в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ученые перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о бессимптомно перенесенном COVID-19. По мнению американских специалистов, на это могут указывать одышка, боли в суставах и мышцах, а также проблемы с дыханием, сохраняющиеся в течение двух-трех месяцев после выздоровления.

Кроме того, у переболевших COVID-19 может наблюдаться фиброз — рубцевание тканей легких, который является следствием проблем с дыханием.

Британские ученые полагают, что вакцинация от коронавируса способна облегчить симптомы длительного течения COVID-19.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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