Конкурс «Авидартс-2021» начался в Рязани

В пятницу, 21 мая, на аэродроме «Дягилево» в Рязани стартовал конкурс «Авидартс-2021». На мероприятии присутствовал глава региона Николай Любимов.

«Турнир выполняет важную задачу – способствует повышению обороноспособности нашей страны. У него есть еще одна очень значимая функция – укреплять патриотический настрой молодого поколения», — подчеркнул губернатор.

Начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ Павел Молчанов отметил, что соревнования по воздушной выучке приобрели международный уровень, передает РИА «7 новостей». «Авидартс-2021» завершится 5 июня. На турнир в Рязань прибыли свыше 50 экипажей.