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Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в РФ

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Минпромторг РФ пригласил американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России.

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«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства 21 мая.

Ранее в этот же день Маск выступил на марафоне «Новое знание». В ходе мероприятия он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

По его словам, компания рассматривает РФ в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

В ответ в Кремле выразили надежду на то, что в скором времени президент РФ Владимир Путин сможет обсудить с Маском его предложение о размещении предприятия Tesla на территории страны.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил бизнесмену построить предприятие Tesla на территории региона.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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