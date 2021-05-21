Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Боксер Мисюра стал новым чемпионом России во втором среднем весе
Экономика
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в РФ
Общество
Путин поручил устранить барьеры при получении социальных услуг
Общество
В Ленинградской области началось строительство газоперерабатывающего комплекса
Культура
Florence + The Machine написали саундтрек к фильму «Круэлла»
Мир
В ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
Экономика
Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото
Мир
В МИД Ирана назвали режим прекращения огня победой палестинцев над Израилем
Мир
Зеленский продлил санкции против нескольких граждан и компаний России

Сервис для сбора данных о заброшенных домах запустили в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр управления регионом Республики Карелия совместно с правительством региона запустил новый сервис. Он поможет собрать информацию о заброшенных зданиях. Рассказать о таких объектах теперь можно напрямую на портале и в приложении «Народный контроль. Карелия».

Чтобы поделиться информацией о потенциально опасных разрушающихся строениях, надо зайти в личный кабинет и воспользоваться опцией «Сообщить о проблеме». После этого выбрать категорию «Строительство и архитектура» и тему «Заброшенные объекты. Заброшенные/разрушенные строения». Этот пункт добавили в систему специально для того, чтобы упростить процесс и собрать все подобные обращения в одном месте, передает ИА «Карелinform».

Информация попадет в ЦУР Республики Карелия, а затем будет передана местным администрациям для дальнейшего сноса опасных зданий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021