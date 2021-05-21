Сервис для сбора данных о заброшенных домах запустили в Карелии

Центр управления регионом Республики Карелия совместно с правительством региона запустил новый сервис. Он поможет собрать информацию о заброшенных зданиях. Рассказать о таких объектах теперь можно напрямую на портале и в приложении «Народный контроль. Карелия».

Чтобы поделиться информацией о потенциально опасных разрушающихся строениях, надо зайти в личный кабинет и воспользоваться опцией «Сообщить о проблеме». После этого выбрать категорию «Строительство и архитектура» и тему «Заброшенные объекты. Заброшенные/разрушенные строения». Этот пункт добавили в систему специально для того, чтобы упростить процесс и собрать все подобные обращения в одном месте, передает ИА «Карелinform».

Информация попадет в ЦУР Республики Карелия, а затем будет передана местным администрациям для дальнейшего сноса опасных зданий.