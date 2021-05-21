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В Ленинградской области началось строительство газоперерабатывающего комплекса
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В Ленинградской области началось строительство газоперерабатывающего комплекса

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Комплекс переработки этансодержащего газа начали строить в поселке Усть-Луге Ленинградской области. Мероприятию дали старт по итогам рабочей встречи губернатора региона Александра Дрозденко и зампреда правительства РФ Александра Новака.

Уточняется, что регион станет пилотным в России по бесплатному подключению жителей к газу.

«Это торжественный день не только для Ленинградской области, но и для всей страны, так как этот проект будет крупнейшим в России. Проект даст существенный толчок к росту экономики, а главное, это — хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, новая экономика и новые технологии», — заявил Дрозденко в ходе торжественной церемонии.

Председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов добавил, что начало строительства комплекса является результатом работы ПАО «Газпром», частных акционеров, правительства и администрации президента. По его словам, в настоящее время проектные работы завершаются, заключены контракты на поставку оборудования.

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Также Шувалов подчеркнул, что в пиковые этапы в строительстве будет задействовано до 35 тыс. человек, сам комплекс будет обеспечивать рабочими местами до 5 тыс. человек. Объект, как он добавил, станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы.

6 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. На следующий день вице-премьер Александр Новак сообщил, что это позволит провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

19 мая врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин заявил «Известиям», что россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений.

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