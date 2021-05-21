В WhatsApp уточнили суть обновлений мессенджера

Во внешней пресс-службе Facebook в России «Известиям» уточнили суть последних обновлений мессенджера WhatsApp.

Там заверили, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook, конфиденциальность чатов останется неизменной, а сообщения пользователей — защищенными сквозным шифрованием.

«Вместо этого обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp», — уточнили в пресс-службе.

Представители WhatsApp отметили, что пользователи, не принявшие обновления, свои аккаунты не потеряют, функционал мессенджера не будет сокращен. При этом площадка будет напоминать об обновлении в течение нескольких недель.

Кроме того, представители мессенджера опровергли информацию о том, что приложение станет платным.

«Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — добавили в компании.

Как ранее в мае сообщали «Известия», 15 мая вступили в силу новые правила пользования WhatsApp. Отмечалось, что мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию. Этим не преминули воспользоваться мошенники, рассылающие пользователям «письма счастья» о том, что сервис станет платным, если не выполнить их условия.

После вступления новых правил мессенджера в силу многие пользователи приняли этот шаг за вторжение в их частную жизнь. Это привело к популярности Signal, Telegram и других альтернативных мессенджеров.