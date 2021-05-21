Семьи погибших при ЧП под Таганрогом получат по 1 млн рублей

Семьям работников, погибших в результате ЧП в коллекторе под Таганрогом, выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Мы выделим по 1 млн рублей каждой семье погибших и по 400 тыс. рублей тем, кто находится в тяжелом состоянии», — указал он в беседе с журналистами.

Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, будет выделено по 400 тыс. рублей, а пострадавшим, находящимся в состоянии легкой степени тяжести, — по 200 тыс. рублей, передает RT.

Также Голубев отметил, что сегодня он подпишет документ об объявлении в регионе траура 22 мая.

Ранее в пятницу сообщалось, что пять пострадавших при ЧП находятся в отделении реанимации. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, четверо других — в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести.

О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день, сообщает телеканал «Звезда». Эту информацию подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. В МЧС добавили, что тела погибших уже подняты на поверхность.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности, передает НСН. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро. Следственные мероприятия продолжаются.