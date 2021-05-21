В ООН выразили обеспокоенность новыми столкновениями в Иерусалиме

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил в пятницу, 21 мая, что организация сильно обеспокоена новыми столкновениями, которые происходят между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме спустя всего несколько часов после заключения перемирия.

«Мы, конечно, очень обеспокоены продолжающейся напряженностью, тем, что мы видели сегодня в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в Старом городе и прилегающих районах. Очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряженности», — уточнил Дюжаррик на брифинге.

Он подчеркнул, что статус-кво святых мест должен соблюдаться, и призвал все стороны конфликта к сдержанности.

Накануне израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

21 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде поздравил палестинцев с победой над Израилем после вступления в силу режима прекращения огня.

При этом в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть страны. Отмечалось, что удары были проведены за несколько минут до начала перемирия.

Кроме того, также 21 мая израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после пятничного намаза. По данным корреспондента «Известий», в результате беспорядков ранения получили как минимум 25 человек, среди пострадавших есть женщины.

Позднее официальный представитель израильских правоохранителей Мики Розенфельд рассказал, что ситуация на территории мечети взята под контроль полицией Израиля.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.