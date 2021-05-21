Из-за выбросов метана погибли рабочие на очистных сооружениях под Таганрогом

Жертвами ЧП на водоканале под Таганрогом стали 10 человек. По предварительным данным, рабочие погибли из-за выбросов метана в коллекторе канализации. Авария произошла во время ремонта очистных сооружений в поселке Дмитриадовка. В больницу доставлены восемь рабочих, отравившихся метаном. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, шесть — в реанимации, сообщает телеканал «Известия». Место ЧП и обстоятельства случившегося изучает прокуратура. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

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