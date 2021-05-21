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Обновленный музей пионерии открылся в Ижевске

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В Ижевске во Дворце детского и юношеского творчества открыли музей пионерии. Презентация обновленной экспозиции об истории детских и молодежных организаций Удмуртии была приурочена к Дню пионерии, сообщает пресс-служба администрации города.

Музей в ижевском Дворце пионеров появился в 1981 году. К юбилею его реконструировали: отремонтировали выставочный зал, установили новые витрины и оборудование для интерактивных экскурсий, передает ИА «Сусанин». Гордостью музея являются личные вещи прославленной советской лыжницы Галины Кулаковой и автора книги «300 вылетов за линию фронта», Героя Советского Союза, штурмана Григория Евдокимова.

Напомним, в Сарапуле (Удмуртская Республика) появится еще один музей. Его экспозиции будут посвящены городским историям. Посетители смогут узнать интересные факты об образе жизни и быте представителей разных эпох и сословий Сарапула. Музей откроют в бывшей усадьбе купца Страхова на улице Карла Маркса, 30. Местных жителей призывают поделиться семейными фотографиями, личными историями, воспоминаниями, документами, которые отражают жизнь города на Каме.

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