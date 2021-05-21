Florence + The Machine написали саундтрек к фильму «Круэлла»

Группа Florence + The Machine представила трек Call Me Cruella, который войдет в диснеевский фильм «Круэлла». Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает NME.

Премьера картины, главную роль в которой исполнит актриса Эмма Стоун, состоится 28 мая.

По словам вокалистки коллектива Флоренс Уэлч, первые песни, которые она научилась петь, были песни из Диснея. Она считает, что злодеи часто получали самые лучшие номера и песни.

«Так что помочь создать и исполнить песню для Круэллы — это исполнение давней детской мечты», — сказала она.

По сюжету действие происходит в Лондоне в 1970-х годах. По мнению создателей картины, Florence + The Machine удалось в своем треке охватить эстетику сырого лондонского рока стыка 60-х и 70-х годов прошлого века, передает НСН.

В России премьера «Круэллы» состоится 3 июня.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что спецвыпуск культового сериала «Друзья» выйдет 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max, отмечал 360tv.ru. Сервис опубликовал тизер предстоящего выпуска, в котором воссоединившиеся герои, обнявшись, куда-то направляются. При этом в ролике звучит знаменитый саундтрек из титров сериала.