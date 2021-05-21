Подрядчика для сноса аварийных домов определили в Нижнем Тагиле

С 2,3 до 1,3 млн рублей снизило цену на снос шести аварийных домов в поселке Уралец тагильское ООО «Винсара» и стало победителем аукциона. Всего на аукцион заявилось четыре компании, предложив понижение начальной цены от 20 до 43,5%. При этом одна из заявок была признана несоответствующей.

Ранее ООО «Винсара» также стало победителем тендеров на снос 14 домов на улицах Ленина и Трудовая в поселке Уралец, при этом снизив начальную цену примерно на 40%. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. Теперь подрядчику необходимо демонтировать здания на улицах Клубная, 4; Красных Партизан, 4 и 5; Пушкина, 2, и Кирова, 1 и 10.

План расселения из аварийного жилья по стране в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%, на сегодняшний день уже расселены 186 тыс. человек. Об этом 12 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По слова главы правительства, в национальном проекте «Жилье и городская среда» до 2024 года на данные цели предусмотрено более 400 млрд рублей.