Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах.

Отмечается, что размещать средства ФНБ можно будет, в частности, в золоте. Именно этот драгоценный металл традиционно является защитным активом.

«Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства России в пятницу, 21 мая.

Соответствующий документ вносит изменения в порядок управления средствами ФНБ. Уточняется, что это позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.

Ранее, 14 мая, представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что Минэкономразвития на совещании по отбору проектов представило в правительство РФ список из 32 проектов, который был составлен по предложениям отраслевых ведомств, для финансирования из средств ФНБ.

В свою очередь, в Минэнерго «Известиям» уточнили, что направили свои инициативы, не конкретизировав, какие именно проекты вошли в список предложений. Окончательное решение по документам будет принимать кабмин, отметили там.

В тот же день в некоторых министерствах рассказали «Известиям» о своих предложениях. Так, Минпромторге предложили 11 проектов в различных отраслях, тогда как в Минтрансе представили проекты, которые затрагивают развитие автодорожной и железнодорожной инфраструктуры.