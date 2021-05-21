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Болгары оценили заявление Путина о возможности «выбить зубы» недругам

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Болгары отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о возможности «выбить зубы» недругам в ответ на посягательства на территорию страны. Свои комментарии они разместили на портале dir.

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Многие читатели заявили, что подобные высказывания можно считать эффективными в политической сфере.

«Начали вчера с (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Судя по тому, что санкции с «Северного потока – 2» снимают, операция дает результат. Одна встреча с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым — и ковбои сдали назад», — отметил один из пользователей.

Другой посчитал заявление российского лидера грубым, однако назвал формулировку лаконичной и понятной.

«Из истории мы знаем о выбитых зубах Наполеона и Гитлера», — написал еще один читатель.

Очередной комментатор подчеркнул, что Путин сделал Россию великой.

«Нам это может не нравиться, ведь мы же «враги», но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины в отличие от правителей других стран!» — сказал он.

Еще один пользователь заявил, что у других стран «большие аппетиты» по отношению к России. Как добавил другой комментатор, Путин отметил, что не станет терпеть «западную чепуху», и озвучил свою позицию спокойно, но решительно.

Кроме того, читатели предположили, что России стоит иногда «показывать мускулы», чтобы другие страны считались с ней.

Накануне в ходе заседания оргкомитета «Победа» Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики, но «зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить». Он подчеркнул, что во все времена находились поводы для ограничения страны, как только она становилась сильнее.

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