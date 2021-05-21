В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости коклюшем в России

В Роспотребнадзоре рассказали в пятницу, 21 мая, о ситуации с заболеваемостью коклюшем среди различных групп населения страны.

«По данным сотрудников лаборатории эпиднадзора за дифтерией и коклюшем Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, в последние годы за счет совершенствования лабораторной диагностики отмечается рост заболеваемости коклюша во всех возрастных группах, как среди взрослых, так и среди детей», — говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году в Москве было зафиксировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых. Чаще всего им заражались люди в возрасте от 30 до 39 лет. В прошлом году болезнь чаще поражала детей до 14 лет, уточняется на сайте 360tv.ru.

В Роспотребнадзоре отметили, что количество случаев коклюша среди взрослых растет за счет повышения качества и доступности методов лабораторной диагностики. Также это связано со снижением числа вакцинированных детей, передает RT.

Накануне врач-терапевт Ирина Ярцева призвала в беседе с НСН регулярно вакцинироваться от коклюша.

«Эта инфекция неопасна для здорового взрослого населения, опасна она для детей. Потому что дыхательные пути у деток и так маленькие, а коклюш вызывает именно отек дыхательных путей и у деток развивается очень характерный лающий кашель, потому что воздуху сложно и пройти, и выйти оттуда», — рассказала специалист.

В тот же день специалисты Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что в России впервые выявили нового возбудителя заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем. Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и вызывает те же проявления, что и давно известная причина коклюша Bordetella pertussis, но в более легкой форме.