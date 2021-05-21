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В МИД Ирана назвали режим прекращения огня победой палестинцев над Израилем

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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в пятницу, 21 мая, поздравил палестинцев с победой над Израилем после того, как вступил в силу режим прекращения огня.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
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«Поздравляю наших палестинских сестер и братьев с исторической победой. Ваше сопротивление вынудило агрессора отступить», — написал он на своей странице в Twitter.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

При этом 21 мая пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть страны. Отмечалось, что удары были проведены за несколько минут до начала перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, рассказал о разрушенных Израилем в ходе противостояния с боевиками из сектора Газа километрах тоннелей, бункерах и командных пунктах движения ХАМАС.

Также 21 мая стало известно, что израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети аль-Аксана Храмовой горе в Иерусалиме после пятничного намаза. Сообщалось, что полиция использовала шумовые гранаты и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать людей.

По данным корреспондента «Известий», в результате беспорядков на территории мечети ранения получили как минимум 25 человек. Отмечалось, что среди пострадавших есть женщины.

Позднее официальный представитель израильских правоохранителей Мики Розенфельд сообщил, что ситуация на территории мечети взята под контроль полицией Израиля. Он отметил, что протестующие бросали камни в полицейских, пытавшихся пресечь беспорядки. Стражам порядка пришлось применить нелетальное оружие.

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