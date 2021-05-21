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В Германии рассказали о заинтересованных в «Северном потоке – 2» странах

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Практические экономические интересы Германии и других стран Европы смогли перевесить политическое сопротивление США проекту «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер из партии «Альтернатива для Германии».

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«С моей точки зрения, нормативная сила реальных экономических аргументов взяла верх, поскольку не только Германия нуждается в российском природном газе для осуществления энергетического перехода, но и другие страны, такие как Нидерланды, которые раньше были экспортерами, а теперь становятся зависимыми от импорта природного газа», — цитирует его портал URDupoint.

Политик добавил, что в контексте СП-2 даже обсуждался вопрос транспортировки по этому трубопроводу водорода. Он подчеркнул, что это должно стать важной частью климатической политики ФРГ.

«Я думаю в целом, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и что отношения вернутся в нормальное русло. Сейчас заложены строительные блоки для нормализации отношений, для роста европейско-российской торговли», — заключил Хессенкемпер.

Ранее в этот день член парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что обращение депутатов Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство проекта «Северный поток – 2» показывает беспомощность властей страны перед неизбежными событиями.

Накануне украинские депутаты, представители общественности, а также председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обратились с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против энергетического проекта. По их мнению, трубопровод якобы противоречит совместной энергетической политике Евросоюза, угрожает единству ЕС и климату.

20 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в действиях США шаги навстречу Германии в конфликте вокруг строительства проекта. Так она отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в интересах США приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США. Киев опасается потери транзита российского топлива, Вашингтон же намерен вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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