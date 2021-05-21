Илон Маск рассказал об изменениях в мире через 50 лет

Американский миллиардер, основатель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 21 мая заявил, что через 50 лет в мире произойдут существенные изменения в таких сферах, как технологии, космические путешествия и исследования ДНК.

«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», — сказал Маск на российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи.

Таким образом миллиардер ответил на соответствующий вопрос, который задал ему в ходе марафона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Привет, Илон. Это российская молодежь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты», — сказал Песков.

Также в ходе выступления Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По его словам, компания рассматривает РФ в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.