Губернатор Калужской области предложил построить завод Tesla в регионе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил построить в этом регионе завод по производству электромобилей Tesla.

«Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — отметил Владислав Шапша в своем официальном Telegram-канале.

В пятницу, 21 мая, американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, выступая на марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

На заявление американского бизнесмена отреагировали сразу несколько регионов РФ. Открыть заводы на своей территории предложило, в частности, Подмосковье.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.