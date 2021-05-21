ФК «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Николичем

Председатель совета директоров московского футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Николичем. Об этом сообщает в пятницу, 21 мая, газета «Спорт-Экспресс».

«У нас сегодня состоялось подписание контракта с Марко Николичем. Контракт заключен на три года», — сказал Плутник.

Отмечается, что «Локомотив» по итогам минувшего сезона по футболу вместе с Николичем выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России. На счету клуба девять титулов (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

Кроме того, с Николичем команда заняла третье место в «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). В сезоне-2021/22 футболисты московского клуба сыграют в Лиге Европы.