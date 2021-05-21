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Ситуацию у мечети в Иерусалиме взяли под контроль полицейские

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Ситуация на территории мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, где произошли беспорядки, взята под контроль полицией Израиля. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил официальный представитель израильских правоохранителей Мики Розенфельд.

Он отметил, что протестующие бросали камни в полицейских, пытавшихся пресечь беспорядки. Стражам порядка пришлось применить нелетальное оружие.

По словам Розенфельда, в результате произошедшего задержаны 16 подозреваемых. При этом, по словам представителя израильской полиции, правоохранители разрешили покинуть район тысячам людей, которые не принимали участие в беспорядках.

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«Шестнадцать участников беспорядков на Храмовой горе и в Старом городе задержаны», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот же день израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети после пятничного намаза. Сообщалось, что полиция использовала шумовые гранаты и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать людей.

Позже стало известно, что в результате столкновения с полицией пострадали около 15 палестинцев. Эти данные подтвердил израильский портал Ynet со ссылкой на Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Уточнялось, что пострадавшие получили ранения от резиновых пуль и шумовых гранат, которые применялись правоохранителями.

Затем корреспондент «Известий» сообщил, что в результате беспорядков на территории мечети ранения получили как минимум 25 человек. Отмечалось, что среди пострадавших есть женщины.

Накануне кабмин Израиля по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

При этом на следующий день пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть Израиля. Отмечается, что они были проведены за несколько минут до начала перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о разрушенных Израилем в ходе противостояния с боевиками из сектора Газа километрах тоннелей, бункерах и командных пунктах движения ХАМАС.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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