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Спасатели завершили поисковые работы на очистных сооружениях под Ростовом

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Спасатели завершили поисковые работы на очистных сооружениях в Ростовской области, где погибли 10 рабочих. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в ГУ МЧС России.

Поисковые работы были завершены в 18:00 мск. Ранее тела погибших были подняты на поверхность. Восемь пострадавших госпитализированы.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

21 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

В свою очередь, сенатор от региона, зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин сообщил, что правительство Ростовской области окажет материальную поддержку семьям погибших рабочих.

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