Посольство Чехии в Москве возобновит выдачу виз с 25 мая

В чешском посольстве в Москве возобновят выдачу долгосрочных виз и регистрацию на долговременное и постоянное пребывание в республике. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили на официальном сайте диппредставительства.

«Консульский отдел посольства Чешской Республики в городе Москва сообщает, что регистрация на долгосрочную визу/долговременное пребывание/постоянное пребывание будет возобновлена 25 мая 2021 года в 10:00 по московскому времени», — говорится в публикации.

Также в посольстве указали на то, что сотрудники будут выдавать не все типы виз, а только те, которые могут быть приняты на основании действующих в Чехии санитарных мер.

При этом обрабатываться будут только заявления, которые поданы в соответствии с правилами консульства, граждан призвали проверять корректность электронного адреса получателя. Письмо необходимо направить только один раз, после чего следует ждать ответа консульства.

20 апреля сообщалось, что консульский отдел посольства Чехии в Москве закрыт. В диппредставительстве добавили, что также приостановлена регистрация для подачи заявлений на получение долгосрочных виз и пребывания.

Решение было принято на фоне обострения российско-чешских отношений, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В результате ряда объявлений сторон о дополнительных мерах к 31 мая в посольствах Чехии и России останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.