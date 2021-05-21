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Медведчук понадеялся на понимание Зеленским важности встречи с Путиным

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в пятницу, 21 мая, выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский осознает необходимость встречи с российским лидером Владимиром Путиным и важность выполнения Минских соглашений.

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«Мне бы очень хотелось, чтобы президент Украины Владимир Зеленский осознал бы, что очень нужна его встреча с Путиным. Очень нужны договоренности. Очень важно и является крайне необходимым выполнение Минских соглашений», — сказал он после заседания суда, который оставил его под домашним арестом.

Помимо этого, политик добавил, что хотел бы восстановления отношений между Москвой и Киевом.

Печерский районный суд Киева 13 мая поместил главу политсовета ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что согласование возможной встречи Зеленского с Путиным идет очень тяжело. По мнению Киева, в рамках переговоров сторон должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма.

Ранее 20 мая президент Украины указал на необходимость прямого разговора с российским лидером по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, Зеленский рассказал о начале контактов с представителями российского лидера по встрече глав двух государств.

20 апреля Зеленский предложил встретиться с президентом РФ «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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