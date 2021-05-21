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Британцы оценили российскую ракету «Острота»

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Читатели британского издания Daily Mail оценили российскую малогабаритную гиперзвуковую ракету «Острота».

«Острота» момента: завершается разработка новой гиперзвуковой ракеты
По оценке экспертов, боеприпас позволит бомбардировщикам Ту-22М3 и Су-34 прорывать любые современные системы ПВО

Как пишут в издании, РФ разрабатывает «сверхсекретную» ракету «Острота», которая позволит обойти любую современную систему противоракетной обороны.

Секретная разработка призвана усилить позиции России в рамках высокотехнологических систем такого типа, став частью масштабной программы модернизации неядерных сил страны. Вооружение должно предоставить вооруженным силам страны возможность наносить удары по тем целям противника, которые невозможно отразить никакими другими средствами, считают авторы.

В комментариях к статье встречаются разные мнения на тему российской разработки. Например, как считает один из пользователей под ником SmartyS, инициатива России оправдана, так как «НАТО буквально окружило РФ со всех сторон и расположило войска прямо у ее границ».

Аналогичное мнение высказал другой пользователь, считающий, что Москва имеет право защищаться.

Комментатор под ником Glunx выразил уверенность в том, что Россию «можно остановить с помощью лазерных технологий».

По словам wotchamacawlit, оппоненты России также занимаются соответствующими разработками.

«Знаете что? Враги России пытаются делать ровно то же самое», — отметил пользователь.

По мнению AddictedToKylie, власти США стремятся подавить слабые страны.

«Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией», — написал он.

Еще один пользователь выразил опасение в возможном объединении усилий России и Китая.

«Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия — нам конец!» — заявил Truthsleuth.

«Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас», — написал Darkwulfe.

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира. По словам министра, на сегодняшний день доля современной техники в стратегических ядерных силах составляет 86%, в целом по армии этот показатель выше 70%.

Накануне стало известно, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» пройдут в июне нынешнего года. Уточнялось, что всего в рамках госиспытаний будет выполнено четыре пуска гиперзвуковой ракеты.

В прошлом году Минобороны рассказало об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Как отмечалось, в перспективе боеприпасами данного вида оснастят новые модернизированные корабли и подлодки ВМФ России.

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