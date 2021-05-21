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Турецкая компания начала переговоры о производстве российских вакцин от COVID-19
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Турецкая компания начала переговоры о производстве российских вакцин от COVID-19

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Турецкая фармацевтическая компания Turk Iac&Serum Sanayi сообщила о ведущихся переговорах по производству двух российских вакцин от коронавируса в Турции. Об этом 21 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Берата Баттала.

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Он отметил, что ведутся переговоры по производству «Спутника Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины «КовиВак» Центра Чумакова.

«Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами», — сказал Баттал.

Топ-менеджер выразил надежду на быстрое завершение переговоров. Контракт на производство может быть подписан в течение одного месяца.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

Вакцина входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение препарата одобрено почти в 70 странах.

В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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