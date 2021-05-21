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Дуров удалил свой профиль в Facebook

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в соцсети Facebook. Об этом свидетельствуют в пятницу, 21 мая, данные площадки.

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Свой уход Дуров не прокомментировал. При этом его страница в Instagram, которая принадлежит компании Facebook, всё так же доступна.

Ранее, 19 мая, Дуров назвал пользователей техники американского бренда Apple, в частности iPhone, «цифровыми рабами». По его словам, к недостаткам компании относится тот факт, что она совместима только с собственными сервисами — App Store и iCloud.

В январе Дуров призывал перейти на операционную систему Android. Он уточнил, что это нужно для того, чтобы сохранить доступ к потоку информации. Apple (iOS) является более опасной из двух операционных систем, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые использует владелец гаджета, указывал он.

В июне 2020-го Дуров заявил, что Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram. Он отметил, что, несмотря на многочисленные жалобы, площадки продолжили размещать недостоверные сведения о Telegram.

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